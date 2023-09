Naomi Campbell: “J’étais juste en train de me suicider lentement”

”Tout commence à résonner dans vos oreilles, explique la diva de 53 ans. C’est horrible. Je suis en état de choc est je panique lorsque cela se produit, et c’est plus tard que je craque. J’ai gardé la tristesse à l’intérieur, j’ai juste essayé de gérer. Gianni me poussait à aller plus loin alors que je ne pensais pas avoir en moi le courage de le faire. Alors, quand il est mort, mon chagrin est devenu très intense. Et quand j’ai commencé à consommer, c’est ce que j’essayais de dissimuler. Vous pensez alors que ça va guérir. Mais au contraire, cela peut créer une peur et une anxiété énormes. J’étais juste en train de me suicider lentement”.