”Elle a beaucoup ri”

C’est presque une tradition : la presse britannique a pour habitude d’enrôler des experts en langage corporel pour analyser le comportement des têtes couronnées. Il s’avère que plusieurs Marines de la Royal Naval Air Station Yeovilton ont envoyé des “signaux de flirt” clairs envers la princesse de Galles, venue sans le prince William. “Kate a essayé le gilet de sauvetage et elle a l’air de vraiment s’amuser. Elle a beaucoup ri et eux ont semblé passer un bon moment avec elle. On observe chez certains gars quelques signaux de flirt, ici et là”, a tranché l’experte Darren Stanton dans les colonnes du Mirror.

Kate Middleton, toujours exemplaire, est parvenue à les éconduire avec beaucoup de tact et d'élégance. Jusqu’ici, c’est surtout le fou rire de la princesse de Galles au moment d’enfiler un gilet de sauvetage qui était devenu viral.