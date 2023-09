"Elle a besoin de son père"

L’ex de Sam Asghari, vêtue d’une culotte et d’un haut à pois, y a improvisé une danse munie de deux imposants couteaux de cuisine. “J’ai commencé à jouer dans la cuisine avec des couteaux aujourd’hui”, a-t-elle écrit en légende. On peut la voir tournoyer avec les lames et même ces amis à quatre pattes ont l’air de se demander ce qu’il se trame. En mai dernier, le média américain Page Six rapportait que Britney Spears avait une fascination malsaine pour les couteaux depuis quelque temps. Traumatisée par ses passages en cure et à l’hôpital, la pop star dormirait même avec un couteau sous son lit.

Même si la chanteuse de 41 ans a précisé qu’il s’agissait de “faux couteaux” durant cette danse, des craintes ont été exprimées. “Elle n’a pas l’air d’aller bien” ou encore “elle a besoin de son père, nous avions tort”, a-t-on écrit sur Twitter.