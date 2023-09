Émue, l’épouse de Bruce Willis donne des nouvelles de l’acteur : “La démence est difficile”

"C'est dur"

”Ce que j’ai appris, c’est que la démence est difficile. C’est dur pour la personne diagnostiquée. C’est aussi dur pour la famille. Et ce n’est pas différent pour Bruce, pour moi ou pour nos filles (Mabel, 11 ans, et Evelyn, 8 ans, Ndlr). Et quand on dit que c’est une maladie familiale, c’est exactement ça”, a-t-elle confié sur le plateau du "Today Show". L’ancien mannequin, ému, a révélé qu’il était souvent “difficile de savoir” si Bruce Willis avait conscience de sa condition et de son environnement.

À lire aussi

L’autre challenge a été d’expliquer à leur fille la réalité derrière cette maladie. “Je ne veux pas qu’il y ait de stigmatisation ou de honte liée au diagnostic de leur père, ou à toute forme de démence”, a-t-elle assuré. “Le fait d’accepter et de savoir ce qui arrive à Bruce rend les choses un peu plus faciles”, a-t-elle conclu.