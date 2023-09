“Quand est-ce qu’on va nous sortir des filles sublimes ? Quand vous regardez Hoshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre vous ? Elle est effrayante”, avait-il lâché.

Des propos qui avaient blessé la chanteuse : “C’est profondément blessant pour moi, pour ma famille, pour les gens qui m’écoutent. C’est dur. Je n’en ai pas pleuré, mais ça m’a vraiment fait mal au cœur”.

Dans les colonnes de Public, il a fait son mea culpa : “Je connaissais mal cette artiste quand j’ai dit ça. Depuis, j’ai découvert et compris ses douleurs par rapport à son passé et son vécu. J’ai regretté d’avoir utilisé un mauvais qualificatif la concernant et m’en suis excusé publiquement.”

Fabien Lecoeuvre ne s’attendait pas à recevoir autant de messages de haine après avoir tenu ces propos : “J’ai reçu en 2021 plus d’un million de messages sur les réseaux sociaux, dont trente et une menaces de mort !”.