Cliché viral

Les fans du Paris Saint-Germain et de l’Olympique Marseille a d’abord pu voir la chanteuse de 31 ans dans les travées du Parc des Princes ce dimanche à l’occasion du Classique. Brooklyn Beckham et son épouse Nicola Peltz étaient notamment assis à ses côtés pour ce choc du football français. Mais c’est surtout son apparition non loin de son hôtel parisien qui a fait des remous.

Ce 26 septembre, son look de working girl au décolleté plongeant a littéralement cassé internet. Une photo de l’ex de Justin Bieber a enflammé la plateforme X en récoltant plus de 7 millions de vues. Selena Gomez, qui semble séjourner au Royal Monceau, est également allée à la rencontre de ses fans à plusieurs reprises.