”Meilleur come-back”

Après Milan, la Fashion Week bat désormais son plein à Paris. Demi Moore, Norman Reedus et Diane Kruger, Charlotte Gainsbourg, Kate Moss, Béatrice Dalle… les happy few étaient nombreux pour contempler la nouvelle collection printemps-été 2024 concoctée par Anthony Vaccarello. Virginie Efira et Niels Schneider, qui ont la réputation d’adorer la marque, étaient eux aussi présents.

La comédienne a ensuite partagé une photo de l’événement sur son compte Instagram. Et elle y a reçu de nombreux compliments. “Tellement belle”, “divine”, “le meilleur come-back”, “une muse”, “mon actrice préférée”, ont commenté les internautes. L'acteur et l'actrice choisi de donner à leur fils un prénom plutôt original puisque le petit garçon se prénomme Hiro.