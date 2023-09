Anthony Kavanagh et Ahmed Sylla au festival Namur is a joke

GuiHome a dévoilé jeudi matin à la citadelle de Namur la programmation de la troisième édition de Namur is a joke. Un festival centré sur l'humour, mais qui fera également la part belle à la musique. Kid Noize se produira notamment sous le chapiteau de la Place d'Armes. "L'événement se veut inclusif et la programmation sera de nouveau très variée pour permettre à tout un chacun d'y trouver son compte", a-t-il déclaré. "Il y aura également un équilibre entre artistes reconnus et humoristes émergents." Anthony Kavanagh, Laurence Bibot, Alex Vizorek, Thomas Wiesel et Ahmed Sylla seront à l'affiche, aux côtés d'une trentaine d'autres humoristes.