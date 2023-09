Absent mercredi, l’animateur français était de retour ce jeudi dans la matinale de Fun Radio. L'occasion pour lui de revenir sur les faits. “Alors, je pense que vous avez vu comme tout le monde ce qu’il s’est passé chez moi hier. J’ai été victime d’une agression. (...) J’ai été bouleversé et ma famille aussi, mais on est en vie et c’est l’essentiel”, a-t-il déclaré. Avant d'ajouter: “J’ai passé une demi-heure avec un pistolet sur le front, les mains attachées dans le dos, à poil.”

Bruno Guillon a également tenu à remercier tous les gens qui l'ont soutenu via les réseaux et n'a pas perdu non plus son humour. “J’ai retenu deux choses", confie-t-il ainsi. "La première, c’est qu’on est riche que de ses amis. Merci pour tous les messages que vous m’avez fait parvenir. Je crois que l’amour des gens, c’est ce qu’il y a de plus important. J’ai reçu des milliers de messages de mes proches et de beaucoup de gens que je ne connaissais pas, qui sont des auditeurs ou des téléspectateurs. Et la deuxième leçon que je retiens, c’est qu’il faut garder un slip quand on dort. On ne sait jamais comment on va être réveillé le matin."

A noter que les suspects sont actuellement toujours recherchés par la police. Ils ont emportés avec eux un butin d'une valeur estimée à 100.000 euros. Parmi les objets volés, l'animateur a déclaré qu'il s'agissait de montres, bijoux et sacs de luxe.