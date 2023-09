Muriel Robin "apeurée", "il ne s’est pas écroulé mais est resté immobile": des spectateurs racontent le malaise de Pierre Arditi sur scène

Présents dans le public, plusieurs témoins qui ont assisté au malaise du comédien ont décrit ce moment particulier dans différents médias. Sur BFMTV, un spectateur raconte la scène. “Auparavant, nous avons cru que c’était dans le scénario de la pièce parce que ça s’y prêtait vraiment. Au bout de deux ou trois minutes quand nous avons vu Muriel Robin un peu paniquée, nous avons compris qu’il se passait quelque chose de sérieux”. Un autre se souvient du “visage de Muriel Robin figé qui regarde le public d’une manière un peu apeurée.”

Un autre témoin de la salle de spectacle donne sa vision de la scène. “Muriel Robin s’est avancée, elle avait l’air paniquée, le rideau est tombé et on nous a dit qu’il fallait quitter la salle, que c’était terminé. Puis une ambulance du SAMU est arrivée. Il a dû être évacué par-derrière.”

Pour le Figaro, un spectateur explique plus en détail le malaise du comédien. “C’est sa partenaire, Muriel Robin, qui, la première, a remarqué le comportement inhabituel du comédien et, après quelques secondes, a demandé à ce que le rideau soit baissé. Il ne s’est pas écroulé sur scène mais est resté immobile, comme tétanisé. On voyait bien qu’il ne bougeait plus.”