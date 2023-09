Triste nouvelle : Angèle et Roméo Elvis en deuil

De nombreuses stars belges et étrangères la soutiennent dans sa tristesse : Henri Pfr, Gaëlle Garcia Diaz, Silent Jill ou encore Karine Ferri (”Bon courage ma chérie. On pense fort à toi et à ta mamie ❤️🙌) et Iris Mittenaere (”On t’envoie beaucoup d’amour… ❤️”)