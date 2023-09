Bruno Guillon en larmes en moment d’évoquer son violent cambriolage: "Je vois ma femme avec un pistolet sur la tempe, je vois mon fils qui est menacé"

”Il est aux alentours de 3h du matin. Ils sont trois et je suis en train de dormir. J’entends mon fils qui parle et je pense qu’il a un souci. J’ouvre un œil […]. J’entends alors quelqu’un d’autre et je me lève immédiatement. Je vois une lumière qui fonce vers moi avec une personne qui hurle et qui me pose un revolver sur le front en me disant 'On va vous buter. Tais-toi, on sait qui tu es'”, raconte-t-il.

Visiblement encore très marqué, Bruno Guillon détaille la suite avec émotion. “C’est une déflagration. Ce n’est même pas de la peur. On sort de son corps. C’est une sidération. Je vois ma femme avec un pistolet sur la tempe. Je vois mon fils qui est menacé par deux gars. On m’attache les mains dans le dos. On me dit que si je fais quoi que ce soit, ils vont nous tuer. Ma femme est emmenée à côté. Là, je reste enfermé pendant ce qui sera je pense les 30 minutes les plus longues de ma vie, avec un mec qui nous surveille. Je pense qu’au départ ils sont assez déçus parce qu’ils ne trouvent pas grand-chose. […] Et après ils commencent à s’énerver parce qu’ils veulent des trucs que je n’ai pas”, explique-t-il.

Bruno Guillon conclut son récit dramatique en racontant s’être précipité auprès de sa femme, une fois les cambrioleurs partis. “Elle était dans mon bureau, attachée et bâillonnée avec du scotch autour du visage. Je l’ai tout de suite libérée. J’ai regardé si elle allait bien et je suis sorti pour voir si les téléphones étaient là, et j’ai appelé la police”.