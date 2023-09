Amoureuse, pas “aveugle”

En novembre 2022, l’interprète de “Believe” avait officialisé son couple sur les réseaux sociaux. “L’amour ne connaît pas les mathématiques” et “il me traite comme une reine”, avait-elle fait savoir à ses fans. Les tourtereaux étaient ensuite apparus ensemble lors d’un défilé de la maison Versace au mois de mars. En mai, la presse américaine rapportait toutefois que le couple avait préféré se séparer à cause de rumeurs d’infidélité du côté d’Alexander Edwards.

Mais de l’eau semble avoir coulé sous les ponts puisque Cher et “AE” (le surnom du jeune homme, Ndlr) ont tous les deux rallié Paris à l’occasion de la Fashion Week. Ce 27 septembre, ils ont pris la pose pour les photographes lors du défilé Balmain. “Je suis amoureuse, pas aveuglée […]. Ce dont je suis sûre, c’est qu’il n’y a jamais aucune garantie dans la vie. À chaque fois que l’on fait un choix, on prend un risque. J’ai toujours voulu tenter ma chance. C’est dans ma nature”, avait déjà confié Cher par le passé.