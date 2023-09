”Tu es une narcissique”

Depuis quelques mois, le clan Kardashian est au cœur d’une nouvelle télé-réalité diffusée sur Disney +. Le dernier épisode a mis en lumière toutes les tensions entre les sœurs rivales du clan. Le point de friction ? L’attitude de Kim Kardashian lors du mariage de Kourtney avec Travis Barker en Italie en mai dernier. “Tu ne supportes pas que les autres soient le centre de l’attention. Tu es venue à mon mariage et tu n’avais même pas l’air heureuse pour moi”, déplore d’abord l’intéressée au téléphone.

À lire aussi

Le ton va vite monter entre les deux influenceuses. “Tu es une narcissique. […] Tout le monde est contre moi à cause de toi. Tu es une sorcière et je te déteste”, finit par lancer Kourtney, excédée par les reproches de Kim à son encontre. La séquence est rapidement devenue virale et cumule plus de 100 millions de vues sur la plateforme X. De nombreux internautes y ont pris parti pour Kourtney Kardashian.