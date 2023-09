Patrick Sébastien se livre dans son nouvel ouvrage : “C’est une minorité wokiste et écologique intégriste qui a foutu le bordel en France”

L’ancien animateur du Plus grand cabaret du monde précise : “Je commence mon bouquin en disant que je suis un vieux con assumé. C’est mieux que d’être un jeune con qui s’ignore. Bizarrement, mon public, c’est plein de gamins qui ont entre 15 et 25 ans. Je parle avec eux et ils ont les mêmes envies que moi : ils rêvent eux aussi d’un peu plus de liberté, parce que le nouvel ordre moral les empêche de faire beaucoup de choses, et de sécurité. Quand je leur raconte mon époque, ils ont des yeux émerveillés.”

À lire aussi

”Ce sont les minorités qui foutent le bordel dans ce pays. C’est une minorité décideuse qui a bouleversé l’ordre moral. Je parle de la minorité wokiste et écologique intégriste”, dénonce Patrick Sébastien.” L’ordre moral, de mon temps, c’était la droite. Giscard, Pompidou, les tabous, on ne pouvait rien faire. Et puis l’ordre moral s’est transformé et est passé à gauche. Des gens ont décidé de nous interdire ce qui nous fait plaisir et de nous imposer ce qui nous emmerde. Et ça les mêmes, ils ont du mal à l’accepter.”