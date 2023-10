Aya Nakamura et SDM deviennent jurés dans l’émission "Nouvelle école" sur Netflix

Durant les deux premières saisons, c’est SCH, Niska et Shay qui jugeaient les jeunes talents venus s’affronter dans “Nouvelle école”. Mais Aya Nakamura et SDM remplaceront Niska et Shay dans la prochaine saison.