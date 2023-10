Hélène Ségara se confie sur sa maladie : “J’étais en parfaite santé avant de me réveiller presque aveugle” (VIDÉO)

À lire aussi

Mais Hélène Ségara n’a jamais baissé les bras dans son combat face à la maladie. “Un matin, je me suis dit qu’il fallait que je me batte encore plus et continuer à faire ce que je faisais. J’ai essayé un nouveau traitement qui m’a stabilisée et j’ai commencé à lever des fonds pour une association pour les yeux qui encadre les maladies comme la mienne”, confie-t-elle.

Mais son combat ne s’arrête pas là, elle souhaite également mettre en garde et sensibiliser les gens. “Ça peut toucher n’importe qui, j’étais en parfaite santé, j’avais 12 à chaque œil avant de me réveiller presque aveugle. Donc, la vue, c’est un sens dont on ne peut pas se passer. Moi, j’ai passé des mois où je ne pouvais plus regarder ma télé, mon téléphone, où je ne pouvais plus éplucher une pomme, etc. Je peux vous dire que ça change une vie”, explique la chanteuse.