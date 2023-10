Selon Zahia, le mot "pute" ne devrait plus être une insulte: "Les femmes ont peur d’être mises dans cette case de traînée, de fille facile" (VIDÉO)

À lire aussi

Invitée samedi dans l’émission “Quelle époque”, sur France 2, Zahia Dehar a tenu à revenir sur l’utilisation du mot “pute” comme insulte. “Je ne vois pas le côté péjoratif du mot 'pute'. Pour moi cela ne devrait plus être une insulte. Toutes les femmes sont terrorisées à l’idée d’être mises dans cette case de la pute. Qu’elles se prostituent ou pas”, explique-t-elle. “Je pense qu’en tant que femmes on a toutes ressenti ce poids qui commence dès l’adolescence par rapport aux choix vestimentaire. On est modelées par la société et on a peur d’être mises dans cette case de traînée, de fille facile”, conclut-elle.