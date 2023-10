Mème politique

Le fils de l’ancien président des États-Unis s’est servi de la danse de la chanteuse à des fins politiques. Il a diffusé un mème où l’on peut voir la star au début de sa carrière avec la légende “L’Amérique sous Trump”, puis lors de la danse aux couteaux controversée avec la légende “L’Amérique sous Biden”. Un avant/après qui a provoqué l’ire de Sam Asghari, l’ex-mari de Britney Spears. Le coach sportif a pris la défense de la pop star sur les réseaux sociaux. “Ce n’est pas bien de se comporter en tyran”, a-t-il fait savoir.

Pour rappel, Britney Spears et Sam Asghari ont annoncé leur divorce au mois d’août après une année de mariage. “Comme tout le monde le sait, Sam et moi ne sommes plus ensemble… Six ans c’est long pour être avec quelqu’un donc je suis un peu choquée, mais… je ne suis pas là pour expliquer pourquoi car honnêtement ça ne regarde personne”, avait-elle déclaré durant l’été.