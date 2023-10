Vie intime

Laetitia Casta a déjeuné avec Harvey Weinstein à Cannes il y a de cela quelques années. "On a parlé de cinéma, de travail, et lorsqu’il a commencé à me poser des questions sur ma vie intime, je lui ai dit que j’avais un homme et je lui ai montré les photos de mes enfants. Et c’était réglé”, a-t-elle révélé dans "Sept à Huit". "Ce type d’emprise, comme a pu exercer Harvey Weinstein sur ces femmes, ça arrive dès qu’il y a du pouvoir. C’est terrible d’utiliser une matière comme le cinéma ou la littérature", a-t-elle ajouté lors de son interview pour TF1.

La comédienne a révélé qu'elle avait subi les pressions de prédateurs dès ses 12 ans. “Ce n’est pas forcément lié à un milieu. J’ai été confrontée à ces prédateurs bien avant la mode, dès l’âge de douze ans, en sortant de l’école. Pour ma part, je savais reconnaître le danger parce que c’est quelque chose qu’on m’a appris", a-t-elle partagé. Le Consentement sort le 11 octobre en salles.