"C'est génial entre nous"

"Au début, je ne savais pas que c’était mon fils, mais plus il grandissait, plus cela me paraissait clair. Comment pouvais-je passer cela sous silence ? Comment je pouvais garder cela secret ?", a confié l'acteur dans le documentaire Netflix qui lui est consacré. À 26 ans, Joseph Baena cultive en effet une ressemblance flagrante avec son célèbre paternel. Le jeune homme, acteur et DJ à ses heures, a récemment affiché sa forme olympique lors d'un triathlon à Miami. L'occasion d'étaler son impressionnant physique.

À lire aussi

Aujourd'hui, père et fils sont proches et complices malgré les événements. "C'est vraiment génial entre nous. Je suis tellement proche de mon père et on blague sur tout ensemble. (...) Il veut tout le temps écouter les derniers potins. Il me dit : 'Allez, dis-moi tout, dis-moi ce qui se passe, parle-moi des filles'", déclarait Joseph Baena en janvier 2022 à l'occasion d'un podcast animé par les filles de Sylvester Stallone.