”Désespérant”, “une femme vide”… Kim Kardashian scandalise les internautes

Un comportement autocentré ? Tout récemment, Kim Kardashian et sa grande sœur se sont déchirées comme rarement dans le dernier épisode de The Kardashians. “Tu ne supportes pas que les autres soient le centre de l’attention”, lui a lancé Kourtney Kardashian dans une séquence virale. Et l’une des dernières publications de l’ex de Kanye West semble aller dans ce sens.