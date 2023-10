"Une belle amitié"

Ce samedi 30 septembre 2023, le gala de la Global Gift Foundation, une association caritative dont Eva Longoria est la marraine, avait lieu à l’hôtel Four Seasons George V à Paris. Le chanteur, lui, y a interprété son tube “Bella” pour animer la soirée de prestige. L’Américaine de 48 ans n’a pas hésité à monter sur scène pour s’adonner à une danse endiablée à ses côtés. La vidéo de ce moment complice a été diffusée sur les réseaux sociaux et a ravi les internautes. “Une femme magnifique et une belle amitié” ou encore “un magnifique moment”, peut-on lire dans les commentaires.

Eva Longoria a croisé la route de Kenji Girac en 2014. “On s’est rencontrés après sa victoire à The Voice. Il était trop mignon parce qu’il était si jeune. Il était si jeune quand on s’est rencontrés. Il était amoureux de moi… Mais, c’était un bébé”, a déclaré l’actrice lors de son passage dans l’émission “En Aparté”.