Le “Celebration Tour” de la “Queen of Pop” passera par le Sportpaleis d’Anvers les 22 et 23 octobre prochain. Et la superstar de 65 ans, qui a mis sa “grave infection bactérienne” derrière elle, est gonflée à bloc. Un proche de la chanteuse s’est confié sur son état d’esprit dans les colonnes du Sun. “Elle répète à fond tous les jours et certaines sessions durant douze heures”, a-t-on glissé du côté du tabloïd britannique. Madonna s’est même offert le luxe de privatiser l’AO Arena de Manchester, antre de 21.000 places, pour mener à bien ses répétions. “La tournée célèbre sa carrière record, donc tout doit être parfait”, a-t-on ajouté.

À lire aussi

C’est justement le perfectionnisme de la “Material Girl” qui lui a valu un sérieux problème de santé au mois de juin dernier. D’autres sources avaient alors glissé que Madonna avait minimisé les symptômes, soucieuse d’offrir la meilleure tournée possible à ses fans, mais aussi de ne pas se laisser distancer par d’autres pop stars plus jeunes qu’elle, comme Taylor Swift.