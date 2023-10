"Nous étions connectés"

"C’était la période la plus difficile pour nous. Parce que c’était comme si le monde était contre nous. Nous étions l’un contre l’autre, si je suis tout à fait honnête. (...) C’est triste. Je ne peux même pas vous dire à quel point c’était dur. Et comment cela m’a affecté", y confie l'ancienne Spice Girl face à la caméra. Le nom de Rebecca Loos a refait surface dans la foulée. En 2004, ce mannequin néerlandais, star de téléréalité, déballait tout de son idylle présumée avec David Beckham dans la presse britannique.

"Nous nous sommes vraiment bien entendus. On n’a pas arrêté de parler, on était vraiment connectés", avait glissé celle qui assurait avoir couché avec la star du Real Madrid à "quatre reprises". Aujourd'hui, Rebecca Loos mène une vie loin des projecteurs et a refait sa vie en Norvège où elle élève deux enfants. "Je n’ai aucun regrets", assurait-elle dans le Daily Mail en 2016.