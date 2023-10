Nathalie Andreani, l’ex-candidate de “Secret Story”, nous dévoile les dessous son projet coquin : "Il va y avoir deux appartements"

Étonnée par cette information, elle a voulu prendre ce chroniqueur à son propre jeu en confirmant l’information et en allant même plus loin en annonçant qu’elle ouvrait prochainement cela avec son chéri, Gabano. Et qu’elle ouvrait non seulement en Belgique mais aussi à Paris, sachant que c’est interdit en France. “Je suis alors rentrée dans le jeu en disant que j’avais l’autorisation de la mairie de Paris pour ouvrir l’endroit”, nous confesse-t-elle. De quoi choquer les chroniqueurs (”tu vas trop loin”, “c’est abusé”, “après les plateformes, tu te lances là-dedans”, etc.) tellement, elle fut convaincante en balançant notamment que “toutes les règles sont détournables” ou encore “On va monter un vrai bordel” et qu’elle serait la première à ouvrir une maison close en France. “J’ai été tellement convaincante que même moi j’y ai cru ! (sourire) !”

Une fake news mais…

Mais, au bout de dix minutes, Nathalie Andreani a remis les pendules à l’heure. “Je leur ai dit que tout était totalement faux, de A à Z, nous précise-t-elle. Je n’ai pas l’intention d’ouvrir une maison close mais, en revanche, j’ai vraiment acheté un appartement avec Gabano sur Toulouse. Et qu’on est en train de faire les travaux dedans.” Il s’agit d’un appartement de 100 mètres carrés qui sera coupé en deux et dans lequel seront montées deux “love rooms”. “Ce sont des chambres de charmes que l’on peut louer pour deux heures, pour une nuit ou pour la semaine. Il va y avoir deux appartements, un qui sera vraiment une love room, une chambre d’amour pour les amoureux, les amants légitimes ou illégitimes. Ou encore, si quelqu’un veut venir faire une rencontre une après-midi, ou venir avec sa femme pour un anniversaire, un anniversaire de mariage, une soirée coquine à deux.”

Niveau tarif ? “On ne sait pas encore mais sans doute 200 ou 300 euros, peut-être jusqu’à 500 euros la nuit. Tout dépendre des périodes. Car, évidemment, en pleine Saint-Valentin, ça sera plus cher (sourire) !”

Bref, point de projets en Belgique donc enfin, “pas pour l’instant”. Mais une continuité de ses plateformes coquines comme Mym ou Only Fans ou son Model For You qu’elle a créé. “Les filles pourront y faire de belles photos et vidéos et elles pourront même louer ces chambres pour apporter un joli endroit pour leur sujet, conclut celle qui ne compte absolument pas arrêter ses plateformes personnelles en solo ou en duo. Si je suis rentrée dans le jeu, c’est juste pour prouver aux gens qu’il ne faut pas croire tout ce que l’on écoute ou lit.”