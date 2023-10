Entre la chirurgie esthétique et les coqueluches hollywoodiennes, c’est un peu “je t’aime moi, non plus”. Demi Moore, Courteney Cox, Pamela Anderson… l’apparence des célébrités a le don de faire jaser depuis quelques décennies. Cette fois, c’est Jennifer Lawrence qui a été au coeur de l’attention… et des critiques.