Séquelles

En 2001, la star de Basic Instinct était victime d’un accident vasculaire cérébral qui a bien failli lui coûter la vie. L’actrice, qui n’avait alors que 43 ans, a souffert d’aphasie. Sharon Stone avait en effet perdu ses capacités à lire et avait développé des problèmes d’élocution. Par le passé, elle a estimé avoir été rejetée par l’industrie du cinéma à cause de sa maladie. Aujourd’hui, la comédienne va plus loin et se définit même comme une “personne handicapée” dans le magazine People.

À lire aussi

”J’ai besoin au minimum de huit heures d’un sommeil sans interruption afin que les médicaments pour le cerveau que je prends fassent effet, et que je n’ai pas d’attaque”, a confié celle qui avait “longtemps prétendu que tout allait bien”. “Je suis donc une personne handicapée et, par conséquent, je ne suis plus souvent embauchée pour des films. Ce sont des choses auxquelles je fais face depuis 22 années, et je le dis ouvertement aujourd’hui”, a-t-elle conclu.