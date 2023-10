”Moments au calme”

Ce monstre physique a décidé de revoir ses priorités pour endiguer la menace de la démence. “J’ai toujours été très carré pour m’imposer une routine en matière d’exercice physique, mais ces derniers temps, j’ai vraiment ressenti l’importance de prendre du temps pour moi, sans voix ou fréquences extérieures, et de m’accorder des moments au calme”, a confié l’Australien pour Men’s Health. Habitué à avoir son corps fluctuer au gré des tournages, le papa de trois enfants a modifié ses entraînements. “Je soulève des poids moins fréquemment qu’auparavant et j’incorpore davantage d’exercices de cardio et d’endurance, que je préfère de loin aux séances de musculation lourdes”, a-t-il précisé.

Chris Hemsworth, qui a déjà annoncé qu’il allait limiter les tournages, privilégie également les bains glacés et les séances de méditation pour se recentrer. L’icône de l’univers Marvel fait partie des 2 à 3 % de la population qui ont dix fois plus de chances de développer la maladie d’Alzheimer dans leur vie.