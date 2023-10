Arnold Schwarzenegger se confie sur la vieillesse et son corps qui change : “Ca craint tout simplement”

”Je regarde ce corps… je regarde ces muscles pectoraux qui étaient autrefois fermes, vigoureux et vraiment puissants. Maintenant, ils pendent juste. Je me demande, qu’est-ce qu’il se passe ici ?”, se désole l’homme.

Son corps qu’il a tant sculpté lui échappe. Il a conscience qu’il est en bien meilleure forme que de nombreuses personnes de son âge, mais ça reste difficile à vivre pour lui. “C’est une chose de se voir vieillir et devenir de moins en moins en forme, mais la plupart des gens n’ont jamais été en forme. Qu’est-ce que cela signifie alors de ne plus être en forme ? Ils voient juste leur corps devenir de plus en plus merdique avec le temps”. Le sujet le touche vraiment. “Ca craint tout simplement.”

L’acteur fait face à plusieurs problèmes de santé depuis des années. Il s’est notamment fait opérer du cœur à plusieurs reprises. La première fois, c’était il y a cinquante ans. “C’est la première fois que je me suis senti vulnérable et où des médecins ont commencé à me dire que je ne devrais plus soulever des poids aussi lourds.” Un tournant dans sa vie.