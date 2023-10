Frédéric François débouté par la justice belge en attaquant son ancien secrétaire particulier

L’action plaidée en référés et en urgence devant la division de Huy du tribunal du travail de Liège, révèle ainsi L’Avenir, avait pour objectif de faire interdire à son ancien secrétaire particulier "d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer de manière illicite un secret d’affaires dont il a pu avoir connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle, ainsi que de divulguer le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle. Ou encore de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale."

En effet, à l’heure où deux sociétés de production de l’interprète de Je t’aime à l’italienne, MBM Records et Capitale Music, sont accusées de "travail dissimulé" devant le Conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer (Nord-Pas-de-Calais, en France), Capitale Music a introduit en parallèle une action judiciaire en Belgique contre son ancien secrétaire particulier domicilié dans la même commune belge que le chanteur Francesco Barracato (de son vrai nom), apprend-on de L’Avenir. Mais aussi contre son ancien fan et "homme à tout faire" qui a travaillé sans la moindre rémunération. Sauf que ces deux derniers ont interjeté appel. Et ce jeudi 5 octobre 2023, la Cour d’appel du travail de Liège leur a donné raison, déboutant la société de Frédéric François estimant qu’il n’y avait pas d’urgence et que l’action originaire n’était par conséquent pas fondée