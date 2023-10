”Ils s’amusent”

La soeur de Bella Hadid et le réalisateur de A Star is Born seraient désormais inséparables et ils ont même passé le week-end dernier ensemble. “Ils apprennent à se connaître. Ils s’amusent. Gigi est indépendante, très occupée, et ses journées sont chargées. Donc, je ne pense pas que quoi que ce soit de sérieux arrive tout de suite, sinon jamais”, affirme une source du côté de People. “ils sont mignons et il y a une attirance évidente”, a-t-on ajouté. Ce 9 octobre, le couple présumé a été aperçu dans le même véhicule à New York et la rumeur court que le duo revenait d’une escapade loin du tumulte de la Grosse Pomme. Le 5 octobre, Gigi Hadid et Bradley Cooper étaient déjà vus ensemble dans un restaurant italien huppé de la ville. Ces derniers mois, le mannequin aurait eu une relation discrète, mais bien réelle avec Leonardo DiCaprio. Cette fois, c’est la bonne ?