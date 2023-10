"On l'oblige à manger certains aliments"

Des proches interrogés par le Daily Mail ont dépeint ce qui s’apparente à une relation toxique entre Kanye West et Bianca Censori. La jeune femme, qui n’aurait plus de “volonté propre”, se plierait aux moindres désirs du producteur. L’ex de Kim Kardashian contrôlerait tout, de son alimentation à son temps de parole. “On l’oblige à manger certains aliments en particulier. On lui autorise un régime à base de kebabs, de glaces, et de jus de pastèque, qui est un aphrodisiaque”, lit-on dans le journal britannique.

Le mannequin de 28 ans n’aurait “plus toute sa tête” et subirait une “interdiction totale de parler”, rapporte Vanity Fair. “Tous sont très inquiets. Ce n’est pas elle. C’est une personne incroyablement franche et vivante, elle n’est pas du genre à la boucler. Kanye essaie de transformer Bianca en version extrême de Kim Kardashian, une sorte de Kim 2.0”, a confié un proche. Pour rappel, les sorties sulfureuses du couple ont fait les gros titres tout l’été en Italie.