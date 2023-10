Patricia Casini-Vitalis vraiment évincée d'”Affaire conclue” ? La commissaire-priseuse clarifie la situation

C’est le journaliste Clément Garin qui annonçait le licenciement de Patricia Casini-Vitalis. Cette dernière avait pris la nouvelle avec philosophie et s’était confiée à son interlocuteur. “C’est toujours bien d’avoir des petites piqûres de rappel dans la vie. À tout âge et dans tous les cas de figure, personne ne fait l’unanimité et personne n’est indispensable”, tels étaient les propos relayés par le journaliste sur ses réseaux sociaux.