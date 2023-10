”Il voulait que je sois virée”

Aux États-Unis, un article de Variety vient de mettre un coup de projecteur sur l’ambiance particulièrement tendue et toxique durant la production du deuxième volet. On y apprend que l’acteur aurait tout fait pour évincer sa co-star, alors en plein procès avec Johnny Depp. Ivre, Jason Momoa serait allé jusqu’à s’habiller comme le “Pirate des Caraïbes” pour faire enrager Amber Heard. Cette dernière a décrit ce comportement auprès du docteur Dawn Hughes, dont les notes ont fuité. “Jason m’a dit qu’il voulait que je sois virée. Jason était ivre et souvent en retard sur le plateau. Il s’habillait en Johnny, avec toutes ses bagues aux doigts”, y lit-on.

À lire aussi

Des proches de Jason Momoa ont tenu à réfuter ces accusations suite à la publication de l’article. “Jason travaille beaucoup et aime comme tout le monde boire une bière de temps en temps, mais il n’arrive pas ivre sur le plateau. Et il ne s’habille pas comme Johnny Depp, il a toujours eu ce style bohème.”, a-t-on fait savoir.