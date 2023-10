Ce geste de réaction de Will Smith semblait montrer l’attachement très fort de l’acteur pour sa femme, avec laquelle il est marié depuis 1997. Sauf que cet amour n’est plus si rose, comme l’a révélé Jada Pinkett Smith dans une récente interview pour “People”. Elle a en effet déclaré qu’ils étaient séparés l’un de l’autre depuis maintenant sept ans et qu’ils ne vivaient plus ensemble. C’est en 2016 que les choses se sont compliquées pour eux.

Concernant leur présence commune à l’événement des Oscars l’an dernier, la femme de 52 ans explique : “Nous vivions des vies séparées et étions là en famille, pas en tant que mari et femme.”

Elle ajoute que pour l’avenir, aucune décision n’a encore été prise. Mais elle peut compter sur le soutien des enfants : “Jaden, Willow et Trey (fils de Will issu d’une première relation, NDLR) sont de petits gourous. Ils m’ont appris à m’accepter. Ils ont un amour inconditionnel pour moi et leur père.”