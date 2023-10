"Jean-Pierre n’est pas mort du cancer": les surprenantes déclarations de Nathalie Marquay-Pernaut

Comme le relaie TF1 Info, la femme de l'ex-présentateur vedette du 13h de TF1 y est allée de quelques confidences lors de la soirée de gala. Elle a ainsi révélé que son mari n'était pas mort d'un cancer. "Le cancer, ce n’est pas automatiquement la mort. C’est vrai que ça fait peur ce mot mais avec la science, on arrive à en guérir. D’ailleurs, Jean-Pierre qui en a eu deux n’est pas mort du cancer", a-t-elle déclaré.

Nathalie Marquay n'a pas voulu en dire plus mais on sait que quelques jours avant sa mort, Jean-Pierre Pernaut avait été hospitalisé à cause de plusieurs AVC. L'ex-présentateur pourrait donc avoir succombé à des problèmes liés à son coeur.