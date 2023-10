”Écoguerriers”

Le duc et la duchesse ont assisté à la deuxième édition du festival annuel de la Journée mondiale de la santé mental ce mardi 10 octobre. Le couple a notamment participé à une table ronde organisée par leur fondation Archewell et la structure Project Healthy Minds. Meghan Markle et le prince Harry ont été escortés par sept SUV pour rallier l’événement depuis leur hôtel. Le hic ? La distance n’était que de 60 mètres, fustige le Daily Mail. “Les écoguerriers Harry et Meghan ont pris un convoi de sept voitures très gourmandes en essence pour contourner un seul pâté de maisons”, a titré le tabloïd britannique sur son site.

Meghan Markle y a notamment parlé de son rôle de mère vis-à-vis de la santé mentale d’Archie et Lilibet. “Être une mère est la chose la plus importante de toute ma vie. Je dois dire que j’ai de la chance que nos enfants soient à un âge assez jeune, de sorte que ce n’est pas dans notre avenir immédiat. Je dis, en tant que parent, que les jours sont longs, mais que les années sont courtes. Cela me préoccupe donc, mais les progrès que nous avons réalisés l’année dernière me donnent aussi beaucoup d’espoir et d’énergie”, a-t-elle déclaré.