”On m’a dit de ne pas dire l’aubergine”

”Qui me pince les fesses ?” Le 3 octobre dernier, le prince William lâchait cette petite phrase en pleine séance photo dans un centre communautaire. Un moment décomplexé qui avait pour but de détendre l’atmosphère et qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Le frère du prince Harry a récidivé lors d’un entretien pour “Going Home”, émission britannique diffusée sur Radio 1. Jordan North et Vick Hope, les présentateurs du show, ont demandé à Kate et William quel était l’emoji qu’ils utilisent le plus. La réponse connotée du prince avait de quoi surprendre.

À lire aussi

”On m’a dit de ne pas dire l’aubergine, alors je dois choisir autre chose ! Cela aurait été l’aubergine, mais je vais dire – parce que je dois être adulte – que c’est celui où les yeux roulent et où la bouche est ouverte. C’est quoi celui-là ? Celui un peu fou”, a-t-il révélé. Kate Middleton, elle, utilise souvent le cœur et l’emoji qui pleure pour illustrer “les rires hystériques quand les choses tournent mal”.