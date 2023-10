Le prince Laurent : “Pourquoi a-t-on toujours besoin d’un roi ?”

”Une famille royale repose sur une structure qui est plus ancienne que le Moyen Âge”, a-t-il déclaré. “Mais cette structure n’a pas été suffisamment adaptée, on pourrait dire que je vis quelque part au Moyen Âge”. Le prince s’interroge même sur la nécessité d’un roi : “Ce que je ne comprends pas, c’est que la société doive toujours avoir une telle figure au-dessus de la société : un président, un premier ministre ou un roi.”

Le tumultueux prince Laurent fêtera ses 60 ans le 19 octobre prochain. Il a avoué à nos confrères flamands vouloir s’écarter de la scène publique. “Je reste disponible pour les gens qui ont de bonnes intentions et qui me le demandent, mais je souhaite en réalité me retirer de la vie publique. Je ne suis pas important, mon message l’est. Et j’espère que ce message aidera les gens”, a-t-il annoncé. Le prince est un grand défenseur de la cause animale et de l’environnement. Sa fondation, œuvre pour que les familles défavorisées puissent se rendre gratuitement chez le vétérinaire.

Baudouin

Laurent avoue aussi avoir eu une relation difficile avec son oncle, le roi Baudouin, qu’il qualifie d’homme “strict”. “Il a dû passer très rapidement d’enfant à adulte. C’était très difficile. Mon oncle prenait son travail très au sérieux. Il était strict avec les autres, mais aussi avec lui-même. Il était plus honnête qu’honnête. […] Il a été très strict avec moi, mais je lui ai pardonné. Il m’a également demandé de lui pardonner”, s’épanche-t-il sans animosité.