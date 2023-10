Sport de stars

Gymnastique, gainage, respiration, exercices physiques ... le Pilates se repose sur ces quatre piliers et l'actrice de Black Widow est devenue une adepte il y a un peu moins d'une décennie. "Je fais du Pilates depuis environ huit ans et je trouve cela formidable", a confié celle qui pratique ce sport en vogue quatre fois par semaine.

"Pour moi, le bien-être est une partie essentielle de ma santé mentale. Avant, je me contentais de soulever des poids, mais à un moment donné, ma récupération n’était plus aussi bonne qu'auparavant Je pense que c’était dû à l’âge et aux changements corporels, mais le Pilates m’a vraiment aidée à me sentir mieux à tous points de vue", a-t-elle assuré lors de l'interview. Lady Gaga, Cameron Diaz, Miley Cyrus, Madonna, Sandra Bullock, Reese Witherspoon, Jennifer Garner ou encore Jamie Lee Curtis ont la réputation d'être fan de Pilates.