L'un des principaux reproches adressés ç la famille royale concerne les dotations que perçoivent ses membres. Le Prince Laurent se défend et précise certaines choses. "Cette dotation ne me tombe pas dans les mains. Je dois justifier ce que j’en fais et comment je la dépense (un rapport chaque année avec les activités qu’il a exercées et les frais professionnels qu’il a engagés, lui est demandé). Et puis, si je meurs demain, ma femme et mes enfants n’auront pas un centime. Ce n’est pas normal, n’est-ce pas ?"

Le Prince Laurent est également revenu sur l'un de ses précédents propos qui avait fait réagir : "Pourquoi avons-nous besoin d’un roi ?". Il précise aujourd'hui: "Je ne l’ai pas dit comme ça. Je me suis seulement interrogé sur le fonctionnement de la société. Je trouve étrange que l’humanité ait besoin d’un leader : un président, un premier ministre…"