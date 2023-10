Meghan et Harry surpris sur une île prisée par les milliardaires : “Ils avaient l’air heureux”

À lire aussi

La presse britannique a partagé quelques indiscrétions au sujet des vacances du couple. Le prince et l’ancienne actrice ont posé leurs valises à Canouan, une petite île de l’archipel des Grenadines appartenant à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Outre-Manche, on lit qu’il s’agit de l’endroit idéal pour “les milliardaires désireux d’échapper aux millionnaires”. George et Amal Clooney, Robert Downey Jr ou encore Leonardo DiCaprio sont des habitués. Le duo s'y est envolé sans ses enfants, Archie et Lilibet. Des locaux ont témoigné dans le Daily Mail. “Ils avaient l’air heureux. Harry est sorti d’un magasin et il s’est cogné sur l’un des barils à l’extérieur, ils ont tous les deux ri et Meghan lui a pris la main. Ils avaient l’air vraiment heureux de prendre des vacances à deux”, a-t-on glissé dans le tabloïd britannique.