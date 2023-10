7 ans. L’acteur et l’actrice ne seraient plus véritablement ensemble depuis 2016, lit-on dans Worthy. “Nous essayons toujours de comprendre comment nous pouvons être partenaires tous les deux… Comment présenter cela aux gens ? Nous n’avons pas encore trouvé la solution”, a écrit l’ex de 2Pac dans son livre où elle s’épanche aussi sur sa dépression, ses pensées suicidaires et sa consommation d’ayahuasca, une drogue hallucinogène utilisée par les chamans des tribus amérindiennes d’Amazonie.

Will Smith a décidé de réagir publiquement. “Lorsque vous avez été avec quelqu’un pendant plus de la moitié de votre vie, une sorte de cécité émotionnelle s’installe, et vous pouvez trop facilement perdre votre sensibilité aux nuances cachées et aux beautés subtiles de cette personne”, a fait savoir le comédien dans un communiqué relayé par le New York Times. Jada Pinkett Smith a également confié que Chris Rock, ayant eu vent des rumeurs de divorce, avait tenté de sortir avec elle il y a quelques années.