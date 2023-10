”Je peux avoir du mal avec ça”

”J’avais la certitude qu’on allait vivre une histoire”, déclarait-il en janvier 2020. Pour rappel, le Français a rencontré la Belge lors du tournage d’Un amour impossible en 2018. “Dès que j’étais à côté d’elle, c’était la panique. On ne se disait pas un mot […] Toute l’équipe pensait qu’on se détestait”, avait-il ajouté au sujet de leurs débuts délicats. Niels Schneider a profité de son passage dans l’émission “En aparté” pour dire pourquoi il n’est pas particulièrement à l’aise à l’idée d’en dire davantage sur son couple avec Virginie Efira. “Je peux avoir du mal avec ça. On est deux handicapés, Virginie et moi, on est deux timides. On l’est moins aujourd’hui, mais on l’est resté très longtemps”, a-t-il souligné.

Le comédien a dirigé sa compagne dans son court-métrage Le Rite. Une expérience qu’il a “adorée”. “Il n’y a rien de plus beau que de travailler, vivre un tournage, avec la personne qu’on aime”, a-t-il estimé. Virginie Efira et Niels Scheider sont les parents d’un petit Hiro.