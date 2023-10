”Juste waouh !”

Après le mannequin Hedi Klum et sa fille de 19 ans Leni, c’est autour de J.Lo de représenter Intimissimi. Une collection “de Vérone à Hollywoood faite avec amour” qui vient d’être dévoilée sur le compte Instagram officiel de la chanteuse de 54 ans. On y voit l’épouse de Ben Affleck dans un ensemble de lingerie couleur chair sublimé par des strass. L’esprit “quiet luxury” du shooting a su séduire les internautes qui n’ont pas tari d’éloges au sujet de la star. “La plus belle chose que vous verrez aujourd’hui”, “à couper le souffle”, “juste waouh !”,“la perfection”, peut-on lire dans les commentaires. “Ça m’obsède complètement !”, lui a écrit son amie, l’actrice Kerry Washington.

L’année dernière, Jennifer Lopez donnait ses conseils beauté dans le magazine People. “Je me dis toujours, 'OK, si je me sens trop fatiguée, qu’est-ce que je néglige ? Est-ce que je néglige mon sommeil ? Est-ce que je ne fais pas assez de sport régulièrement ? Ou est-ce que je ne bois pas assez d’eau ?' Si quelque chose ne va pas, il suffit de vérifier ces bases, et pour moi, cela fonctionne toujours”, glissait-elle.