Une décision prise à 50 ans

”Je n’ai plus du tout envie, d’aucune introduction. Même pas dans les oreilles. Même pas d’un coton-tige en fait. Les hommes ne me manquent pas du tout. Mes dix petits doigts me connaissent tellement bien. Ils savent comment me rendre service”, a-t-elle confié sans langue de bois dans le documentaire Ménopositive, diffusé sur la chaîne française Téva. Lio a fait le choix de l’abstinence à l’âge de 50 ans.

L’interprète de “Banana Split”, 61 ans, s’était déjà justifiée en 2020. “Je suis en abstinence, ça fait déjà depuis mes 50 ans. Je ne couche plus. Je ne veux plus de ce rapport-là avec mon corps aux hommes”, avait-elle déclaré lors d’une interview avec Augustin Trapenard sur France Inter.