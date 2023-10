Stromae dans l’espace : ce rôle insoupçonné qu’il a joué dans le burn-out de l’astronaute Thomas Pesquet

Invité de C à vous pour faire la promotion de son ouvrage, Thomas Pesquet a en effet révélé qu’il s’était entretenu avec le chanteur belge quand il était dans l’espace. “J’avais vu une vidéo qu’il avait faite où il parlait de son burn-out et de la relation avec la célébrité, où il avait cette espèce de culpabilité, parce que lui, il vit de l’amour des gens, a ainsi expliqué le spationaute à Anne-Elisabeth Lemoine. C’est très positif, mais en même temps ça lui pèse énormément parce que ça change beaucoup de choses. Et comment tout ça, c’était enchevêtré et à un moment, il n’avait pas réussi à s’en sortir”. Thomas Pesquet soulignant que la situation que vivait Stromae avait fait écho à ce qu’il ressentait à son retour sur terre.

À lire aussi

Le spationaute aurait-il fait un burn-out lors de son retour sur Terre ? Il avoue en tout cas avoir été dépassé par les multiples sollicitations au retour de sa première mission. “Je n’aime pas dire non, j’aime bien faire plaisir. Toutes les bonnes causes du monde m’ont demandé de les aider. Dieu sait qu’il y en a – les enfants malades, l’environnement… – des choses qu’on ne peut pas refuser. Mais on ne peut pas dire oui à tout le monde, c’est physiquement impossible. Et je me suis retrouvé à sacrifier tout mon temps avec mes proches et ma famille alors que je revenais d’une mission et de deux ans d’entraînement, parce que je n’arrivais pas à dire non et à me protéger”. Et le compagnon d’Anne Mottet de conclure. “Il faut accepter de refuser, ça fait mal au cœur évidemment. Une petite fille malade qui demande une vidéo de 5 minutes. C’est que 5 minutes, mais quand il y en a 200. Ce n’est pas possible. Je me suis retrouvé dans cette situation-là et je ne l’ai pas très bien vécu”.