Et pour cette nouvelle affiche, les fans ont été nombreux à se rendre dans les salles de cinéma pour aller voir la chanteuse.

À Holywood, les places coûtaient entre 10 et 20 dollars et les tickets sont partis comme des petits pains dans les 8500 salles des États-Unis. Sur le premier week-end, les recettes des entrées au cinéma ont rapporté entre 150 et 200 millions de dollars.

En Belgique, 8600 tickets (au prix de 19,99€) ont été achetés en prévente dans les Kinepolis.

Cela valait bien un message de la chanteuse sur X : “Vous avez transformé le film du Eras Tour en quelque chose de vraiment époustouflant. J’ai regardé des vidéos de vous dans les cinémas, dansant et se pavanant, recréant des chorégraphies, blaguant, jetant des sorts, se fiançant […]. L’une de mes choses préférées que vous avez faite est quand vous avez tellement soutenu Cruel Summer, que j’ai fini par commencer le spectacle de la tournée Eras avec elle. En souvenir du bon vieux temps, je publie l’audio en direct de la tournée pour que nous puissions tous le crier depuis le confort de nos maisons et de nos voitures. Merci, tellement, pour toujours, wow, juste merci !!”