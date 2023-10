Britney révèle avoir avorté quand elle était avec Justin Timberlake : le chanteur réagit

Depuis quelques jours, la sortie proche des mémoires de Britney Spears agite la presse et apporte avec elle son lot de fuites. Le journal People a notamment révélé que, dans les pages de “The Woman in Me”, la chanteuse expliquait avoir avorté lorsqu’elle était avec Justin Timberlake. Britney Spears a écrit qu’elle ne l’aurait jamais fait “si la décision était la sienne” mais que “Justin était certain de ne pas vouloir être père”. Elle confesse que cet avortement a été “l’une des expériences les plus difficiles de sa vie”.